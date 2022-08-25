Тверь, , 15:38 — REGNUM Проверку информации о незаконном выселении из квартиры одинокой 80-летней женщины начали следственные органы в Твери, сообщили 25 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

Новостройка Наталия Николаева © ИА REGNUM

Ранее местные СМИ сообщили, что в Московском районе Твери одинокая 80-летняя женщина, имеющая статус «дети войны», может оказаться на улице — женщину незаконно выселяют из квартиры. По данным tver. bezformata, пожилая женщина переехала в строящийся дом: она заплатила деньги за новую квартиру, полагая, что приобретает её по договору долевого строительства. Но на деле ей дали лишь справку о предварительном договоре. В итоге женщина и ещё несколько дольщиков остались без денег и без квартир. Квартиру, в которую пожилая женщина въехала, ей предложили покинуть до 1 сентября — по решению Московского районного суда Твери, который встал на сторону нового владельца квартиры.

Следователи намерены установить все фактические обстоятельства происшествия.