Амстердам, , 15:37 — REGNUM В июне 2022 года объем мировой торговли снизился, причем в ближайшие месяцы ожидается более резкий спад в условиях растущей дороговизны и снижения потребительского спроса.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из данных, опубликованных 25 августа нидерландским исследовательским институтом CPB, отслеживающим мировой экспорт и импорт, объем торговли товарами по всему миру снизился на 0,1% за июнь, обратив вспять майскую тенденцию, когда торговля выросла на 2,6%.

При этом общий рост промышленного производства во втором квартале был отрицательным — минус 1,6%.

Глобальная торговля выросла после ковидных ограничений 2020 года, поскольку потребители стали покупать больше товаров, в то время как доступность услуг и мобильность всё еще оставались ограниченными. Весной 2021 года торговля показала годовой рост более чем на 20%.

Однако затем рост начал сокращаться, поскольку спрос переключился с товаров на услуги, а рекордные за десятки лет темпы инфляции в большинстве стран ударили по финансам домохозяйств.

В июне 2022 года товарооборот максимально упал в Китае, Восточной Европе и Великобритании. В еврозоне и США он практически не изменился.

Отдельные деловые опросы указывают на то, что в последние месяцы усиливается падение экспорта.

Глобальный индекс менеджеров по закупкам S& P показал, что новые экспортные заказы, которые являются прогнозным индикатором мировой торговли, в июле сокращались самыми быстрыми темпами за два года.

Читайте ранее в этом сюжете: У экспортеров в США нет альтернативы российским товарам — Associated Press