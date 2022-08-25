Челябинск, , 15:36 — REGNUM Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 3:1.

«Автомобилист» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Автомобилиста» дубль оформил нападающий Брукс Мэйсек, ещё одну шайбу забросил Данил Романцев. У «Металлурга» отличился форвард Юрий Платонов.

Ранее «Автомобилист» проиграл «Барысу» со счётом 1:2, а «Металлург» в серии буллитов обыграл «Трактор» — 2:1.

Читайте ранее в этом сюжете: ХК «Барыс» одержал победу над «Автомобилистом»