Уфа, 25 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Заявку на сумму более 10,2 млрд рублей направило руководство Башкирии в Минстрой России. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Светлана Шаповалова Жилье

Данный вопрос был рассмотрен на встрече премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова и заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина с застройщиками региона.

«Башкирия — один из тех регионов, который планомерно увеличивает количество ежегодно вводимого жилья. За семь месяцев текущего года в республике введено более 1,6 млн. кв. метров. И это во многом благодаря федеральной поддержке», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что в 2022 году в республике строится 3,8 млн кв. метров многоквартирного жилья, были восстановлены правах семь тысяч дольщиков.

Сообщается, что руководство Башкирии направило заявку в Минстрой России на софинансирование в 2023–2027 годах на сумму свыше 10,2 млрд рублей на мероприятия по стимулированию жилищного строительства за счёт федерального бюджета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году в Башкирии было построено свыше 2,9 млн кв. метров жилья. В текущем году в республике намерены ввести почти три миллиона квадратных метров жилья.