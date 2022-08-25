Лос-Анджелес, США, , 15:34 — REGNUM Комик и телеведущий Ник Кэннон рассказал о том, что у него скоро вновь родится ребёнок. Об этом 25 августа пишет BuzzFeed.

Мэрайя Кэри Цитата из клипа на песню My All

Кэннон поделился, что модель Бриттани Белл беременна от него. Ещё месяц назад у телеведущего родился сын от модели Бри Тизи.

ИА REGNUM напоминает, что у Ника Кэннона есть двойняшки, рождённые в браке с певицей Мэрайей Кэри, двое детей от модели Бриттани Белл, а также двойняшки от Эбби Де Ла Росы. В 2021 году у Кэннона и Алиссы Скотт родился сын, однако в возрасте пяти месяцев он умер от опухоли мозга.

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