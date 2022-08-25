Лос-Анджелес, США, 25 августа 2022, 15:34 — REGNUM Комик и телеведущий Ник Кэннон рассказал о том, что у него скоро вновь родится ребёнок. Об этом 25 августа пишет BuzzFeed.
Кэннон поделился, что модель Бриттани Белл беременна от него. Ещё месяц назад у телеведущего родился сын от модели Бри Тизи.
ИА REGNUM напоминает, что у Ника Кэннона есть двойняшки, рождённые в браке с певицей Мэрайей Кэри, двое детей от модели Бриттани Белл, а также двойняшки от Эбби Де Ла Росы. В 2021 году у Кэннона и Алиссы Скотт родился сын, однако в возрасте пяти месяцев он умер от опухоли мозга.
Читайте ранее в этом сюжете: Сильвестр Сталлоне объяснил причину развода с женой