Сыктывкар, , 15:33 — REGNUM В Коми в первом полугодии родилось 3186 детей, что на 378 младенцев меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Комистат.

Роддом

Снижение уровня рождаемости было отмечено во всех муниципальных образованиях республики, кроме Усинска, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Сысольского районов.

«Первенцами для своих родителей были 1020 всех родившихся младенцев, их количество по сравнению с предыдущим годом снизилось на 11%. Вторых по счету детей чаще рожали горожанки, третьих и последующих детей — сельские жительницы», — сообщили в Комистате.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, базовой демографической проблемой в России остается сокращение рождаемости и сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста.