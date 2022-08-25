Барнаул, , 15:30 — REGNUM Глава российского правиительства Михаил Мишустин по итогам своей поездки на Алтай дал поручение представить для федеральной поддержки проект строительства радонопровода в «Белокурихе горной». В ходе совещания Михаил Мишустин был проинформирован о реализации проекта «Белокуриха горная» и о необходимости строительства радонопровода на условиях государственного частного партнерства для полноценного запуска новых санаторных объектов алтайского курорта.

Дорога, ведущая к туркластеру «Белокуриха-2» Сайт Алтайского края

По итогам состоявшегося совещания премьер-Министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал ряд поручений. В частности, он поручил к 10 апреля 2023 года Минстрою России совместно с «Корпорацией «Туризм. РФ» и правительством Алтайского края проработать вопрос о строительстве радонопровода для обеспечения радоновой водой туристской территории «Белокуриха Горная».

Как пояснили 25 августа в алтайском управлении предпринимательства, целью проекта «Белокуриха горная» является расширение потенциала санаторно-курортного комплекса Алтайского края. Территория, на которой реализуется проект, находится в границах муниципального образования г. Белокуриха и составляет 136 га.

В настоящее время на площадке завершено строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу на горе Мишина, начато строительство дороги к горнолыжному комплексу на горе Глухариная. Завершается возведение внутриплощадочных сетей водоснабжения, будут введены внутриплощадочные сети водоотведения.

Начал функционировать отельный комплекс «Олимп-парк». В 2023 году планируется запуск премиального отеля с клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Резорт». В рамках заключенного Соглашения между правительством Алтайского края и АО «Корпорация «Туризм. РФ» по разработке мастер-плана развития туристкой территории «Белокуриха горная» ведется совместная работа по привлечению инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание по вопросам развития туризма под руководством страны состоялось 12 августа 2022 года в Горно-Алтайске. Поддержать создание радонопровода протяженностью 7 километров главу российского правительства Михаила Мишустина попросил енеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Читайте также: Мишустин поддержал строительство радонопровода на алтайском курорте