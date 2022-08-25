Москва, 25 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Относительно длительная дефляция в России обусловлена несколькими факторами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

Тренд на снижение

«Во-первых. цены на потребительские товары в марте были необоснованно завышены в десятки и сотни раз.

Во-вторых, укрепление рубля и стабилизация валютного курса и валютной политики РФ

В-третьих, работает политика параллельного импорта: российский рынок, несмотря на санкции, насыщается товарами.

«Четвёртый фактор — государственная политика импортозамещения и снижение конкуренции в связи с уходом иностранных корпораций активизировало российских производителей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала единственной страной в мире, в которой фиксируется дефляция почти пять месяцев подряд.

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