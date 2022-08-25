Рига, 25 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В рижском парке Победы приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника воинам Красной армии — освободителям Риги, передает 25 августа портал LSM.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

«В Риге продолжается снос памятника воинам Советской армии в Парке Победы, начался демонтаж обелиска, который может длиться несколько часов… Памятник предполагается снести, а не взорвать, и в настоящее время по основанию памятника бьют два пневматических молота», — пишет портал.

Отмечается, что полицейские перекрыли подступы к парку для пешеходов и всех видов транспорта.

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