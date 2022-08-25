Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд избирает меру пресечения бывшему главе города Евгению Ройзману. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Представители обвинения настаивают на запрете определённых действий. Среди них запрет покидать жилое помещение, кроме особых случаев, посещать публичные мероприятия и места, отправлять и получать корреспонденцию, кроме той, что связана с судом и следственными органами, общаться с другими людьми, кроме определённого круга лиц, а также пользоваться средствами связи, кроме особых случаев.

Эти меры предлагается ввести до 29 сентября. Судья Оксана Мамонтова уже удалилась в совещательную комнату. Оглашение её решения намечено на 19:00 по местному времен (17:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзмана задержали 24 августа. Ему вменяют дискредитацию российской армии.