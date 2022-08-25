Москва, 25 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. На пути трансформации мировой валютной системы в сторону фрагментации и создания региональных валютных зон рубль мог бы занять место региональной резервной валюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Kremin.ru ЕАЭС

«Но санкционные ограничения, высокая волатильность курса мешают этому в настоящий момент. Поэтому идея расширения расчетов в тенге, драмах и сомах вполне обоснована.

Этому способствует также текущая трансформации сбережений россиян в пользу валют дружественных стран, инфраструктурные сложности корреспондентских отношений внутри мировой банковской системы, когда многие банки ЕАЭС не смогли проводить валютные транзакции в долларах и евро.

Страны ЕАЭС могут начать более активно использовать остальные нацвалюты помимо доминирующего в расчетах ЕАЭС рубля, если проведут интеграцию национальных платежных систем стран ЕАЭС.

Также если внедрят инструменты хеджирования валютных рисков, расширят сеть корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах и обеспечат биржевую ликвидность по прямым валютным парам.

Технически это все возможно осуществить, осталось дело лишь за волей глав стран-союзников по устранению внутренних барьеров. В течение года доля тенге, драма и сома в торговых расчетах между странами ЕАЭС

вырастет. Постепенно по мере развития финансовой инфраструктуры Казахстана, Армении и Киргизии и распространения процесса номинирования цен экспортных товаров ЕАЭС в нацвалютах доля традиционной резервной валюты, доллара США, будет снижаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует обсудить вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС (тенге, драм и сом) в расчётах при торговле.

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