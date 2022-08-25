Иркутск, , 15:22 — REGNUM Форум по противодействию ВИЧ-инфекции проходит 25 августа в Иркутске. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, он объединил профильных экспертов, врачей и научных работников, всех тех, чья деятельность направлена на противодействие ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов.

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«Не секрет, что Иркутская область долгое время была лидером по количеству инфицированных. Но за последние пять лет у нас значительно снизилась заболеваемость вич-инфекцией и смертность от СПИДа, в том числе у детей и беременных мам.

Как отметил главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Евгений Воронин, по перинатальной профилактике в Иркутской области достигнуты лучшие результаты в России. Если средний показатель по стране составляет 5%, то в Иркутской области — в два раза ниже. И все это благодаря совместной слаженной работе минздрава и СПИД-центра.

Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра СПИД, привела такие данные: в прошлом году в регионе было зафиксировано около семисот родов у вич-положительных женщин, вич-инфецкия подтвердилась у шести детей. Уверен, тенденция к снижению сохранится и дальше.

Сегодня специалисты центра СПИД ведут большую работу по профилактике ВИЧ-инфекции. Иркутская область традиционно является лидером Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ» для людей, желающих пройти обследование в мобильных пунктах. Со стороны правительства мы обеспечиваем своевременное финансирование мероприятий по профилактике и лечению. И будет делать это дальше!» — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Иркутская область вышла на первое место по инфицированию ВИЧ. В регионе было зарегистрировано 99,6 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения.

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