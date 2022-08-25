Джакарта, , 15:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии обратилось к правительству Папуа — Новой Гвинеи с просьбой немедленно расследовать и наказать стрелявших в индонезийских рыбаков, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В результате инцидента был застрелен рыбак из Индонезии. Подозревается, что стрелок — военнослужащий Папуа-Новой Гвинеи, выполняющий обычное патрулирование.

«Требуется провести тщательное расследование и применить строгие меры наказания в случае обнаружения нарушения, включая возможность чрезмерного применения силы», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Запрос был подан после того, как министерство иностранных дел Индонезии проверило информацию об этом инциденте, произошедшем 22 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и король Эсватини Мсвати III стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании об укреплении двустороннего сотрудничества между двумя странами.

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