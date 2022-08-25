Ульяновск, 25 августа 2022, 15:21 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Алексей Русских и посол Киргизии Гульнара-Клара Самат посетили в больнице трёх выживших в аварии в Николаевском районе, где погибли 16 человек. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
Алексей Русских рассказал, что 25 августа навестил троих выживших в крупном ДТП вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Киргизии в России Гульнарой-Кларой Самат.
Губернатор заверил, что регион окажет «всестороннее воздействие» родственникам пациентов, которые приехали в Ульяновск, оценив произошедшее как «страшное потрясение для семей»:
Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров поручил вывезти тела погибших в ДТП в Ульяновской области в страну спецрейсом.
Подробнее: Погибших в ДТП в Ульяновской области граждан Киргизии вывезут на родину
Напомним, авария произошла 21 августа на федеральной трассе в Николаевском районе Ульяновской области. Правоохранители установили, что микроавтобус зажало между двумя фурами на ремонтируемом участке дороги, в результате 16 человек погибли на месте ДТП, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. В числе погибших — 14 жителей Киргизии.
Как сообщало ИА REGNUM , губернатор Алексей Русских отмечал, что у водителя фуры, которая врезалась в микроавтобус, случился сердечный приступ, он уже не был живым.
Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновский губернатор назвал предварительную причину ДТП с 16 погибшими