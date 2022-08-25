Ульяновск, 25 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области губернатор Алексей Русских и посол Киргизии Гульнара-Клара Самат посетили в больнице трёх выживших в аварии в Николаевском районе, где погибли 16 человек. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Алексей Русских рассказал, что 25 августа навестил троих выживших в крупном ДТП вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Киргизии в России Гульнарой-Кларой Самат.

«Пациенты из Киргизии находятся в стабильном состоянии, динамика положительная. Рад, что пострадавшие идут на поправку», — написал губернатор, поблагодарив врачей травмоцентра за «слаженную работу и высокий профессионализм» .

Губернатор заверил, что регион окажет «всестороннее воздействие» родственникам пациентов, которые приехали в Ульяновск, оценив произошедшее как «страшное потрясение для семей»:

«Обязательно поможем, пока пострадавшие полностью не долечатся. Договорились с послом Киргизии в России, что остаёмся на связи по решению всех возникающих вопросов».

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров поручил вывезти тела погибших в ДТП в Ульяновской области в страну спецрейсом.

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Напомним, авария произошла 21 августа на федеральной трассе в Николаевском районе Ульяновской области. Правоохранители установили, что микроавтобус зажало между двумя фурами на ремонтируемом участке дороги, в результате 16 человек погибли на месте ДТП, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. В числе погибших — 14 жителей Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM , губернатор Алексей Русских отмечал, что у водителя фуры, которая врезалась в микроавтобус, случился сердечный приступ, он уже не был живым.