Приштина, Сербия, , 19:18 — REGNUM Командование KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово и Метохии — ИА REGNUM) находится в тесном контакте с представителями Армии Сербии. Об этом заявила пресс-служба KFOR 25 августа на официальной странице в «Твиттере».

KFOR. Косово Georgia National Guard

»KFOR поддерживает видимое присутствие на местности. Командиры региональных секторов находятся в постоянном контакте со всеми сторонами, среди которых и представители Армии Сербии», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее командующий KFOR генерал-майор Ференц Каяри заявил о том, что миссия усилила присутствие на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. Такие шаги KFOR предпринял в связи с возможным обострением ситуации в крае накануне 1 сентября, когда правительство сепаратистского Косово планирует ввести новые правила пересечения административной линии с центральной Сербией, ущемляющие права сербов.