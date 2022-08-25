Кишинёв, , 15:20 — REGNUM Гражданам Молдавии нужно понять важность смены власти в стране, так как при президенте Майе Санду республики скоро не будет. Об этом заявил 25 августа экс-президент Игорь Додон, выступив перед сторонниками, собравшимися у здания Кишиневской апелляционной палаты.

Акция протеста ПСРМ Партия Социалистов Республики Молдова

«В Кишинёве более миллиона граждан. Что, тяжело выйти 100 тысячам и поставить точку? Не тяжело. А из районов, я понимаю, что тяжело ехать сюда, хотя бы по 200-300 человек могут приехать из районов? — сказал Додон. — 100-150 тысяч человек нужно собрать в октябре–ноябре на центральной площади и тогда поставим точку».

Экс-президент завил, что Санду «продала» Молдавию румынским властям. Он призвал объединяться всех, вне зависимости от идеологии. Он призвал оппозицию действовать вместе, чтобы «скинуть» действующую власть, а потом идти на досрочные выборы «каждый со своей идеологией».

Ранее Додон заявил, что любая новая власть будет лучше той, что установилась в настоящее время.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Депутата от партии «Шор» Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили Додона, который является почётным председателем Партии социалистов.