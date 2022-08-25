Самара, 25 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Типовой план помощи пострадавшим в Самарской области детям и подросткам поручил разработать первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Об этом он сообщил на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

t. me/procspb Опасная детская площадка, где произошел несчастный случай

По информации министерства социально-демографической и семейной политики региона, роста числа таких происшествий в последние годы не фиксируется.

Отмечается, что большую долю несчастных случаев составляют в том числе происшествия на воде и пожары. В связи с этим Кудряшов поручил усилить разъяснительную работу с родителями и детьми.

«Это управляемая ситуация, и здесь с помощью разъяснений мы можем добиться значительных результатов», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в регионе тщательно расследуются случаи психологического, физического и сексуального насилия, пострадавшим оказывается помощь.

По словам Кудряшова, в выявлении таких инцидентов большую роль призвана сыграть школа. В связи с этим педагогам и психологам нужно проводить беседы, обращать особое внимание на замкнутость школьников, анализировать причины девиантного поведения.

Отмечается, что он поручил ответственным лицам разработать типовой план помощи пострадавшим детям и подросткам.