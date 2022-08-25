Воронеж, 25 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Субсидию в 50 млн 833,3 тыс. рублей получит управляющая компания международного аэропорта «Воронеж» по результатам второго этапа отбора получателей субсидий, который проводила Росавиация. Этап проходил с 18 июля по 7 августа 2022 года среди 11 аэропортов юга и центра России, которые остаются временно закрытыми с 24 февраля. Это следует из информации, размещённой на сайте Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

ООО УК «Авиасервис», обслуживающее международный аэропорт Воронеж имени Петра I, по итогам рассмотрения заявок получит 50 млн 833,3 тыс. рублей.

Отметим, что по итогам первого этапа выплат управляющая компания воронежского аэропорта получила 72,8 млн рублей.

Ранее правительство России увеличило объем средств для компенсации расходов аэропортов, чья деятельность приостановлена. Всего распределят дополнительно около 2,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Воронежа и аэропорты ещё 10 городов юга и центра России закрыты с 24 февраля. 22 августа режим ограничений был продлён в очередной раз — до 29 августа.