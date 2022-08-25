Рязань, , 15:20 — REGNUM Фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство» пройдёт в Рязани в рамках празднования Дня города и Форума древних городов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе мэрии.

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Праздник начнётся 26 августа на Лыбедском бульваре. Вместе с рязанскими шеф-поварами удивлять гостей разнообразными блюдами будут участники проекта «Гастрономическая карта России». Организаторы запланировали кулинарные мастер-классы, где желающих научат готовить русские разносолы, особый северный плов, мармелады, пастилу, различные национальные и местные блюда.

Начало программы 26 августа в 15:00, 27 августа — в 13:00.