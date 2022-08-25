Москва, 25 августа, 2022, 15:18 — ИА Регнум. России необходимо расширять поставки нефти на внешние рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Россия это делает через страны Азии, так как через Запад это сейчас нереализуемо. Запад через санкции и давление на страны импортёры российской нефти ограничивает спрос на нефть, что вынуждает Россию предлагать большие ставки.

Это вынуждено в нынешних условиях. При этом большие скидки только на руку азиатским странам, и они будут по максимуму закупать российскую нефть по таким ценам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась к нескольким азиатским странам, чтобы обсудить возможные долгосрочные контракты на нефть с большими скидками.

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