Посёлок Сосново, Ленинградская область, , 15:22 — REGNUM Автомат АК-74, пистолет ТТ и 144 патрона различного калибра изъяли полицейские у мужчины, который арендовал загородный дом в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, источник приобретения оружия и боеприпасов устанавливается.

AK-74 Kirk Smith

Как отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 23 августа 68-летний мужчина сообщил в полицию, что 47-летний арендатор его дома отказывается оплачивать аренду, не впускает в дом и угрожает предметом, похожим на пистолет.

Прибывший наряд полиции задержал нерадивого арендатора, у которого изъяли автомат, пистолет и патроны, в том числе 50 штук — пистолетные калибра 9 мм.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), — добавили в пресс-службе ГУ МВД. — Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти полиция застрелила мужчину, открывшего огонь по коллекторам