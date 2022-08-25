Варшава, , 15:16 — REGNUM Алтайский историк Олег Боронин в своем телеграм-канале 25 августа назвал причину, по которой власти Польши снесли очередной советский памятник — на этот раз — посвященный солдатам Красной армии в городе Бжег:

Снос памятник советскому воину во Львовской области Цитата из видео «Разрушен памятник советскому воину во Львовской области»

«Фактически ежедневно из стран Европы приходят новости о сносе памятников советским воинам-освободителям. И это не бред — просто там к власти вернулись нацисты и фашисты. Они, эти режимы, надо понимать, поддерживаются большинством европейцев.

Они цинично и спокойно выжидали, когда уйдут поколения, которые осознанно своими глазами видели ту войну, которые могли оказать сопротивление действиям современных бесноватых «коллективно-либеральных-демократических» фюреров и теперь стирают остатки исторической памяти сограждан. Очень печально. Увы, вряд ли мы сможем быстро вернуть Европу к разуму и совести. Европа может только самоочиститься, но для этого необходим, думаю, не один десяток лет».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. По подсчетам Института национальной памяти Польши закон о декоммунизации коснется около 230 мемориалов Красной армии.

На две части раскололась скульптура «Мать-Родина» при демонтаже в Риге 24 августа 2022 года.

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