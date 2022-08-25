Варшава, 25 августа 2022, 15:16 — REGNUM Алтайский историк Олег Боронин в своем телеграм-канале 25 августа назвал причину, по которой власти Польши снесли очередной советский памятник — на этот раз — посвященный солдатам Красной армии в городе Бжег:

Снос памятник советскому воину во Львовской области
Снос памятник советскому воину во Львовской области
Цитата из видео «Разрушен памятник советскому воину во Львовской области»

«Фактически ежедневно из стран Европы приходят новости о сносе памятников советским воинам-освободителям. И это не бред — просто там к власти вернулись нацисты и фашисты. Они, эти режимы, надо понимать, поддерживаются большинством европейцев.

Они цинично и спокойно выжидали, когда уйдут поколения, которые осознанно своими глазами видели ту войну, которые могли оказать сопротивление действиям современных бесноватых «коллективно-либеральных-демократических» фюреров и теперь стирают остатки исторической памяти сограждан. Очень печально. Увы, вряд ли мы сможем быстро вернуть Европу к разуму и совести. Европа может только самоочиститься, но для этого необходим, думаю, не один десяток лет».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Польше уничтожили сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. По подсчетам Института национальной памяти Польши закон о декоммунизации коснется около 230 мемориалов Красной армии.

На две части раскололась скульптура «Мать-Родина» при демонтаже в Риге 24 августа 2022 года.

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