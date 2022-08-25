Москва, 25 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Каждый день до 66 тыс. баррелей нефти вывозят из Сирии структуры, подконтрольные США. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном 25 августа в телеграм-канале российского посольства в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Отмечается, что связанные с США структуры забирают 80% от того объёма углеводородов, который ежедневно добывается в Сирии. Из-за воровства нефти гуманитарная обстановка в стране остаётся сложной, миллионам сирийцев не хватает энергии, продовольствия и воды.

«Масштабы воровства нефти Вашингтоном достигли максимума», — подчёркивают дипломаты.

Указано также, что совместными усилиями «в места избранного проживания» удалось вернуть 2,4 млн сирийцев.

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