Москва, , 15:11 — REGNUM Газпром уже дал отсрочку до 1 сентября, учитывая текущую политику Молдавии, вряд ли будет предоставлена дополнительная отсрочка до конца 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для Молдавии это критически важный момент так, как остановка подачи газа будет означать отключение электроэнергии в республике.

Молдавия получает 70% электроэнергии от конденсационной электростанции (Молдавской ГРЭС), которая работает на газе из РФ.

Большинство европейских потребителей сейчас находятся в крайне затруднительном положении в результате в результате роста цен на газ доходящим до $3000 за кубометр (более чем в три раза с начала 2022 года).

Даже экономика Германии не способна выдержать такой уровень цен и вынуждена частично закрывать ряд предприятий. Для Молдавии это фактически предопределяет крах ее экономики», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавии нужно найти способ договориться с Газпромом об отсрочке платежей за российский газ до конца год, заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

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