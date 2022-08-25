Лос-Анджелес, США, 25 августа 2022, 15:08 — REGNUM Актёр Юэн Магрегор, известный по роли Оби-Вана Кеноби в кинофраншизе «Звёздные войны», сыграет в новом проекте от Paramount Plus. Об этом 25 августа пишет Deadline.
Макгрегор исполнит главную роль в сериале «Джентльмен в Москве», основанном на одноимённом романе Амора Таулза. Актёр сыграет вымышленного графа Александра Ростова. «Это удивительная, замечательная история, и я очень рад возможности сыграть такую потрясающую роль», — прокомментировал Макгрегор.
Добавим, что производство шоу начнётся в конце 2022 года. Другие подробности пока держатся в тайне.
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