Казань, , 15:09 — REGNUM В Татарии при обследовании пунктов государственной геодезической сети выявлено, что более 600 объектов утрачены или уничтожены. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по РТ Линар Гатин.

Геодезист Дарья Драй © ИА REGNUM

Всего в республике расположено свыше 3,3 тыс. пунктов государственной сети. Проведено визуальное обследование 2232 пунктов, большинство из них заложены в 80-х годах прошлого столетия.

Геодезическая сеть позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить на всю ее территорию единую систему координат и высот в рамках реализации «Национальной системы пространственных данных», а также решить множество инженерно-технических задач.

За снос, повреждение или уничтожение геодезических пунктов предусмотрены штрафы: для граждан — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, ученые разработали новый математический метод определения местоположения объекта с помощью GPS/ГЛОНАСС, учитывающий дифференциальные поправки в фазовых измерениях координат.

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