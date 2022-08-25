Казань, 25 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Татарии при обследовании пунктов государственной геодезической сети выявлено, что более 600 объектов утрачены или уничтожены. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по РТ Линар Гатин.

Дарья Драй ИА REGNUM Геодезист

Всего в республике расположено свыше 3,3 тыс. пунктов государственной сети. Проведено визуальное обследование 2232 пунктов, большинство из них заложены в 80-х годах прошлого столетия.

Геодезическая сеть позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить на всю ее территорию единую систему координат и высот в рамках реализации «Национальной системы пространственных данных», а также решить множество инженерно-технических задач.

За снос, повреждение или уничтожение геодезических пунктов предусмотрены штрафы: для граждан — в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; юридических лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, ученые разработали новый математический метод определения местоположения объекта с помощью GPS/ГЛОНАСС, учитывающий дифференциальные поправки в фазовых измерениях координат.

Читайте также: Вплоть до миллиметра: в РФ создали высокоточный метод определения координат