Кишинёв, 25 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Жители Молдавии должны добиться отставки президента республики Майи Санду, если хотят, чтобы их страна уцелела. Об этом перед своими сторонниками заявил 25 августа экс-президент Игорь Додон перед зданием Кишиневской апелляционной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Нас ждут очень тяжёлые осень и зима, и только от нас зависит, будет ли эта осень для Майи Санду последней или нет. Если мы этой осенью, зимой не отправим их в отставку, Молдовы не будет», — сказал Додон.

Он также заявил, что для отстранения Санду и её команды от власти должны объединиться все оппозиционные партии. Он подчеркнул, что неважно, у кого какая идеология, в первую очередь нужно сосредоточиться на смене власти.

Додон прибыл в апелляционную палату, чтобы оспорить домашний арест, но заседание было перенесено на 29 августа.

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно проходят акции протеста, где участники критикуют правительство за резкое ухудшение уровня жизни в стране, которое продолжается уже год. В оппозиции объясняют это некомпетентностью властей и антироссийской политикой.