Джакарта, 25 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Компании Южной Кореи инвестируют в Индонезию более $6 млрд. Об этом сообщило индонезийское агентство Antara со ссылкой на заявление министра инвестиций страны Бахлила Лахадалия.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Сообщается, что в ходе визита президента Индонезии Джоко Видодо в Южную Корею в июле текущего года была достигнута договорённость о том, что южнокорейский бизнес инвестирует в экономику Индонезии 9 трлн вон (~$6,72 млрд).

Известно, что в настоящий момент ведутся рабочие переговоры по данному вопросу. Часть инвестиционных проектов будет реализована уже в этом году.

Индонезийский министр не уточнил какие именно компании Южной Кореи инвестируют в экономику страны, однако акцентировал внимание на том, что средства будут вложены в металлургическую промышленность и производство аккумуляторов для электромобилей.