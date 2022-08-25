Красногорск, 25 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Орлово Ленинского района горит конноспортивный комплекс «Левадия», сообщает 25 августа телеграм-канал Mash.

Pexels Пожар

Отмечается, что из комплекса были эвакуированы 15 лошадей, люди вышли самостоятельно. Общая площадь пожара — 900 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров произошёл на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном.

Читайте также: В Подмосковье произошёл крупный пожар на территории воинской части