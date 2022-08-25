Чебоксары, 25 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Чувашии в первом полугодии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом инвестиции в основной капитал возросли на 52,1%. Соответствующие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В первом полугодии 2022 года инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого бизнеса и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 24 899 млн рублей, из них 98,9% приходилось на инвестиции в основной капитал.

По предварительным данным, в январе–июне 2022 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 33 306,5 млн рублей, или 152,1% к I полугодию 2021 года (в сопоставимых ценах). В структуре инвестиций более половины (56,5%) приходилось на здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель.

Из общего объёма инвестиций в основной капитал 24 634,8 млн рублей (74%) составили организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в экономику Чувашии инвестировано 61 325,5 млн рублей, что на 4% больше уровня 2020 года.