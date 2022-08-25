Москва, 25 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. История с первой турбиной для «Северного потока», находящейся в Канаде, еще не закончилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Pro-Per Energy Services Газовая турбина

«Газпром отказывался принимать турбину без документов и гарантий. Вероятно, в ЕС надавили на Канаду на скорейший возврат оставшихся шести турбин, но в каком они придут состоянии и с какими документами и гарантиями — это вопрос.

Кроме того, надо учитывать, что сама [есть] процедура пусконаладочных работ, и потребуется какое-то, а возможно, и длительное время на установку и запуск.

Конечно же, надлежащая документация и гарантии ускорили бы весь процесс замены турбин без длительных тестовых работ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада намерена вернуть Германии оставшиеся пять турбин для «Северного потока», которые находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

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