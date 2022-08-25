Вашингтон, 25 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. НАТО продолжает существовать, и в этом заключается одна из великих трагедий всей западной цивилизации. Такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, когда-то в прошлом Североатлантический альянс был позитивной силой, но теперь он стал дестабилизирующим элементом в международных отношениях. Дальнейшее расширение блока за счёт Финляндии и Швеции экс-сенатор назвал «ужасным».

«Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило своё существование тогда же, когда и Варшавское соглашение», — сказал Блэк в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Блэк уверен, что за убийством журналистки Дарьи Дугиной стоят спецслужбы киевского режима. Они могут попытаться спровоцировать власти России на чрезмерное применение силы, полагает он.

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