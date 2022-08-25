Косовска-Митровица, , 18:57 — REGNUM Международное сообщество не позволит, чтобы на севере Косово и Метохии 31 августа возникли баррикады, как это случилось 31 июля. Об этом заявил в северной Мировице посредник ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослав Лайчак после встречи с политическими представителями косовских сербов.

Мирослав Лайчак 2009-2017.state.gov

Так Лайчак ответил на вопрос прессы, вызовет ли намерение албанских сепаратистов запретить с 1 сентября использование сербских документов и автомобильных номеров на территории Косово и Метохии новый виток напряжения на КПП Ярине и Брняк на севере края.

«Поэтому мы просили Приштину перенести начало применения новых правил, поэтому мы организовали встречу в Брюсселе. Поэтому мы сегодня здесь — чтобы люди не опасались за собственные жизни. Мы делаем все, чтобы не было баррикад, и мы не хотим, чтобы они были», — процитировал телеканал РТС слова Лайчака.

При этом чиновник ЕС отказался комментировать возможные варианты решения спора вокруг личных документов и автомобильных номеров.

«Речь идет не о победителях и проигравших, а о людях, которые здесь живут», — отметил Лайчак.

Напомним, что с 1 августа правительство Альбина Курти планировало запретить использование документов, удостоверяющих личность, и автомобильных номеров, выданных Республикой Сербия, на территории сепаратистского образования. Сербы, проживающие на севере края, 31 июля воздвигли баррикады неподалеку от КПП Ярине и Брняк. После просьбы посольства США в Приштине правительство Курти приняло решение перенести начало применения новых правил пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич 19 и 20 августа в Брюсселе провел переговоры с Курти, но решение, приемлемое для обеих сторон, найдено не было.