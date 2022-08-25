Херсон, Бывш. УССР, , 14:58 — REGNUM Киевский режим не в состоянии организовать ранее анонсированного «контрнаступления», написал 25 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные военные эксперты тоже теперь это признают, они делают ставку на новую тактику ВСУ — ракетные удары по тыловым объектам России и диверсии террористических групп, отметил Поддубный.

Солдаты ВСУ, находящиеся на херсонском направлении, отмечают, что на каждый их собственный артиллерийский выстрел приходится «пятьдесят с их стороны» (то есть со стороны ВС России), добавил военкор.

Пробивать мощную эшелонированную оборону союзных си боевикам киевского режима «нечем и не с кем», на херсонском направлении идут позиционные бои, отметил Поддубный.