Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Специалисты из Санкт-Петербурга помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя (ДНР), в их планы входит и установка в городе-побратиме памятника св. Александру Невскому. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Художник Юрий Пантюхин Александр Невский

Также петербуржцы спроектируют и построят академический русский драматический театр на Театральной площади Мариуполя, а Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания будут восстановлены.

К новому учебному году в Мариуполе планируют сдать три школы и три детских сада. К тому моменту, когда начнётся отопительный сезон, специалисты восстановят объекты жилой застройки. А к концу первого квартала 2023 года завершат работы с объектами здравоохранения и зданий пожарной части.

В Мариуполе работают 2049 специалистов из Петербурга. Программа восстановления города в ДНР разработана до конца 2022 год. Она содержит 29 социально-значимых объектов,.

«Работы на этих объектах ведутся в плановом режиме», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Помимо этого Петербург направил в Мариуполь гуманитарную помощь. На трёх машинах везут 1620 ранцев, 3100 рюкзаков, 300 наборов для учащихся 1 класса и ещё более тысячи наборов для школьников младших классов. Город планирует отправить ещё две машины с помощью для учащихся 25 августа.