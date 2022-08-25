Вологда, 25 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. 18 новых низкопольных автобусов, приобретенных на средства инфраструктурного бюджета, начали работать в Вологде. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Rostov-gorod.ru Автобусы

«Низкопольные автобусы марки «Волгабас» — современный, комфортный общественный транспорт. Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям: 8 видеокамер обеспечат безопасность в салоне, электронное табло и система объявления остановок не дадут проехать мимо нужной точки маршрута. Уверен, это оценят и горожане, и гости города», — написал глава региона.

Кувшинников также сообщил, что к 2025 году транспортный парк ПАТП-1 Вологды будет состоять из современных, комфортных и экологичных автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром в Архангельске загорелся пассажирский ПАЗ.