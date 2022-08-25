Джакарта, 25 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 241 индонезийский рабочий, был успешно репатриирован, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

По данным МИД Индонезии, нелегальные рабочие-мигранты отправятся из Медана в Камбоджу.

«В период с июля по август 2022 года 241 гражданин Индонезии был спасен и репатриирован в Индонезию в ходе различных волн репатриации», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ретно Марсуди провела встречу с министром внутренних дел Камбоджи и начальником камбоджийской полиции.

Напомним, в 2021 году министерство иностранных дел Индонезии помогло репатриировать 119 индонезийских граждан. Однако в 2022 году репатриация индонезийских граждан в течение января-августа выросла до 446 человек, в том числе 241 человек, был репатриирован в период с июля по август 2022 года.