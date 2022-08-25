Светлана Шаповалова, 25 августа 2022, 15:47 — REGNUM Монумент с рукой перед российским посольством в Праге, которому официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже присвоила «премию Дарвина», намекая на то, что Запад закопал киевский террористический режим, спровоцировал массу любопытных комментариев в интернете.
«Молодцы! Хорошо руку дебила-наркомана пристроили», — смеется Алёна Т.
«Главное, рука такая содомитская, вся в венах, неужели натруженная? Люди заикаться не будут? А какой следующий орган они закопают?» — спрашивает Ника.
«Фаллос забыли в ладошку скульптуры вложить, а то так не отражает всего п… который происходит в чешском пивном мозгу», — считает В.
«Какие убогие чехи… Скоро памятники воде начнут мастерить», — заметила Юлия.
«Голый зад бы свой разрисовали в позе готовности… а так — пальцы утопающего в болоте собственной тупости и продажности. Тоже вариант», — заметила Елена В.
«Чехи — придурки. Учите историю», — призывает Олег Галяшкин.
«Терминатор по-чешски», — отозвался о монументе Дмитрий Смиренский.
«Это рука Пелоси», — считает Игорь Никитин.
«Вурдалак грозит из могилы», — предположил Евгений.
«Восстание мертвецов…» — отметил Александр Романов.
«Бандера в Праге вылез», — считает Марина Трушкина.
«Надо в посольство Праги «лепестков» из ЛДНР отсыпать, пусть поскачут!» — призывает Сергей Полугрудов.
«А инсталляция похожа на руку трупа. А выбраться трупу не дали..» — поделилась наблюдением Дина.
«Рука жилистая, страшная», — соглашается Елена Косова.
«Почему всё, что связано с хохлами, очень страшное?» — спрашивает Елена.
«Несите серебряные пули, осиновый кол и головку чеснока», — предлагает Ольга.
«Вбить осиновый кол рядом. И поглубже», — соглашается Александр Жердин.
«Осталось поставить табличку: «Здесь закопано…» — предложила Светлана.
«Жуть! Слава кретинизму!» — заметила Наталья.
«На газон поставить табличку «Европейское болото», и композиция будет полной», — предлагает Дмитрий Фед.
«Не хватает свастики и символов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а по сути верно, нацизм вылез из могилы, куда его наши деды закопали», — поделился мнением Игорь Рогатин.
«Ужас. Эстетичные памятники, которые олицетворяют мир и сплоченность, сносят, а такое уродство превозносят. Правильно сказал наш уважаемый С. Лавров: «Дебилы, б****!» — заметила Ольга.
«Вот и доказательство того, что Россия борется с исчадием ада. С нами Бог!» — считает Ирина Ю.
Как сообщало ИА REGNUM, после того, как перед российским посольством в Праге появилась инсталляция руки с маникюром в цветах флага киевского режима, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала: «Премия Дарвина. Монумент «Запад закопал [Киев]».
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