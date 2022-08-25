Москва, , 14:54 — REGNUM Обычно дефляция является негативным маркером для ситуации в экономике. Цены снижаются, как правило, из-за отсутствия платежеспособного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Возникает кризис перепроизводства, компании не могут реализовать свою продукцию, поэтому вынуждены снижать цены. Соответственно, у них возникают проблемы с оплатой сырья, энергии, заработных плат, они начинают сокращать производство.

Они не могут расплатиться по ранее полученным кредитам, соответственно, убытки несут банки, кредитование экономики сокращается, запуская новый этап закрытия бизнесов.

Но пока, во всяком случае, в России нельзя говорить о развитии дефляционной петли, с чем согласен и Центробанк. В начале года на панических ожиданиях инфляция, и до того ускорявшаяся, выросла скачкообразно, и сейчас цены корректируются.

Кроме того, Россию, в отличие от многих стран мира, не затронул рост цен энергоносителей, энергии, удобрений, продовольствия, что также способствует снижению инфляции. Но по итогам года эксперты ожидают все-таки довольно высокого уровня инфляции — порядка 12-13%.

При этом сезонные факторы, традиционно способствующие снижению цен на продовольствие, скоро завершат свое действие, а ЦБ, с высокой вероятностью, снова понизит учетную ставку.

Да и Минин планирует начать валютные интервенции, что ослабит рубль и приведет к удорожанию импорта. Так что вряд ли дефляция продолжится после сентября», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала единственной страной в мире, в которой фиксируется дефляция почти пять месяцев подряд.

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