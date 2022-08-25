Рязань, 25 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Авиационная техника Росгвардии прибудет для тушения природных пожаров в Рязанскую область. Об этом 25 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, прибывший в регион по поручению президента РФ.

24.mchs.gov.ru Тушение лесных пожаров

В посёлке Деулино прошло совещании комиссии по координации федеральных и региональных органов по локализации и тушению пожаров. Мэр Москвы оценил ситуацию как сложную, площадь пожара, по его словам ещё может увеличиться.

«Наша авиация здесь работает вместе с техникой МЧС и министерства природных ресурсов. Сегодня должна дополнительно прибыть авиационная техника Росгвардии. В места, где огонь потушили, выдвигается гражданская служба, которая дотушивает пожар, чтобы даже дыма там не было. Плюс в каждом поселении стоят московские подразделения, которые помогают защитить эти населённые пункты. Тем не менее, не скажу, что обстановка радужная. Верховые пожары при таком мощном ветре перескакивают через лесозащитные полосы. За счёт этого идет расширение пожаров. Надеемся, что две минерализованные полосы дадут возможность остановить пожар на севере», — цитирует Сергея Собянина издательство «Пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, общая группировка сил по ликвидации природных пожаров в Рязанской области превышает девять тысяч человек.