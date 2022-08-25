Тбилиси, 25 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» «слаба, как никогда прежде» и для её отстранения от власти оппозиции нужно только выбрать верную стратегию и координировать действия. Об этом 25 августа заявил журналистам представитель партии «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

Он рассказал, что оппозиционные силы рассматривают все варианты политической борьбы с властью. Члены «Стратегии Строителя» собираются поддерживать любые законные действия.

«Все допустимые Конституцией методы, необходимые для отстранения «Грузинской мечты» от власти и борьбы, будут использованы. Мы будет участниками всех процессов», — сказал Чихладзе.

Политик сообщил, что его партия, если потребуется, поддержит уличные акции, бойкот парламента или процессы в парламенте. Также «Стратегия Строителя» будет сотрудничать со всеми политическими силами, которые считают, что правящая партия мешает евроинтеграции Грузии.

Напомним, ранее в Грузии лидер оппозиционной партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе призвал всех недовольных действующим курсом Грузии начать с сентября борьбу за смену власти. Он заявил, что в ходе акций протеста возможны захваты зданий. О начале в сентябре протестов также заявили ещё несколько партий.