Уфа, , 14:58 — REGNUM Вопрос о переносе места строительства мусоросортировочного комплекса в Сибае будет вынесен на утверждение главы Башкирии. Об этом 25 августа заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе рабочей поездки по Сибаю, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мусоросортировочный завод в Угличском районе Yarregion.ru

Сообщается, что 25 августа в Сибае Назаров проинспектировал некоторые объекты, в том числе и территорию, где планировалось разместить мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год, где должны были сортировать твердые коммунальные отходы.

Отмечается, что комплекс планировали разместить в микрорайоне Золото города Сибай, при этом местные жители выступили против этого из-за возможного негативного воздействия на экологию. Назаров встретился с жителями, выслушал их доводы против реализации данного проекта на этом месте. Он внимательно отнесся к требованиям граждан и поручил лицам, ответственным за проект, переработать его.

«Мы пообщались с местными жителями микрорайона Золото. Они выступают против размещения мусоросортировочного комплекса на данном месте. Я с ними согласен, что место не совсем удачное, поэтому вынесу данный вопрос на обсуждение главе Республики Башкирии Радию Хабирову о переносе локации. Для нас важно мнение жителей, и мы сделаем так, чтобы было комфортно всем», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на строительство мусоросортировочного комплекса планируется направить свыше 200 млн рублей и создать 80 рабочих мест.