Энергодар, Украина, 25 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли подстанцию рядом с Запорожской АЭС, сообщил 25 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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Предположительно, использовались зажигательные снаряды. Было нанесено более двадцати ударов.

Рядом с Запорожской АЭС горит лес, а города Энергодар, Херсон и Мелитополь обесточены, отметил военкор.

Россия ранее неоднократно предупреждала о возможных катастрофических последствиях подобных действий ВСУ. В Киеве, однако, утверждают, что на ЗАЭС Россия обстреливает сама себя.