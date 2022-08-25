Донецк, 25 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, сообщили 25 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.30 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 августа киевские боевики обстреляли таможенный пункт «Донецк» из РСЗО HIMARS.

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