Подгорица, 25 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. С января по май 2022 года иностранные граждане вложили 421 млн евро в экономику Черногории, из них 158 млн евро — на покупку недвижимости, сообщает черногорское статистическое ведомство Монстат.

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На первом месте граждане РФ: они всего вложили в экономику Черногории 48,4 млн евро, из них 24 млн евро приходится на инвестиции в недвижимость.

На втором месте по общим инвестициям ОАЭ, куда поступило 41,8 млн евро инвестиций. Граждане и компании из этой страны приобрели недвижимость в Черногории на сумму 814 тысяч евро.

Италия на третьем месте с 39,7 млн евро. Граждане и компании этой страны вложили 1,4 млн евро в межфирменный долг, а в покупку недвижимости — 456 тысяч евро.