Москва, , 14:56 — REGNUM Новая штатная численность Вооружённых сил России установлена указом президента Владимира Путина. Документ опубликован 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, включая 1 150 628 военнослужащих», — говорится в тексте указа.

Правительству поручено предусмотреть выделение ассигнований с учётом увеличившейся численности. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по указу 2017 года штатная численность ВС России составляла 1 902 758 единиц, из которых 1 013 628 — военнослужащие, остальные — гражданский персонал.

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