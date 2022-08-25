Москва, 25 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В условиях, когда доллары и евро стали для России токсичными, торговля с рядом стран содружества может сократиться из-за того, что им просто нечем платить, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

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«Сальдо взаимной торговли с этими странами у России положительное, то есть мы продаем им больше, чем покупаем.

Варианта два — либо кредитовать покупателей в рублях, либо принимать оплату в их валютах. Множить долги, которые вряд ли когда-то будут возвращены, не самая лучшая идея — в итоге получится, что мы просто раздаем товары даром.

Можно еще принимать оплату в юанях, но с Китаем у большинства стран региона тоже отрицательный торговый баланс.

Остается вариант принимать в уплату их валюты, которые, например, впоследствии могут позволить приобрести в этих странах какие-то активы, то есть, инвестировать.

Но тогда и другие участники союза должны взаимно принимать оплату в валютах друг друга, в том числе и от России и третьих стран.

Соответственно, в результате взаимной торговли сложится внутрисоюзный курс рубля к этим валютам и их курс друг к другу, не привязанный к курсу доллара. Но это будет лишь первый шаг.

На следующем этапе логично будет введение внутренней расчетной единицы союза, по аналогии с предшественником евро - экю, или инвалютным рублем, использовавшимся в рамках СЭВ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предлагает расширить использование национальных валют стран ЕАЭС (тенге, драм и сом) в торговых расчётах.

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