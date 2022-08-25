Донецк, 25 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли гражданский объект — таможенный пункт в Калининском районе Донецка, сообщил 25 августа военкор Андрей Руденко.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

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В очередной раз удар нанесен оружием НАТО (РСЗО HIMARS), отметил военкор.

«В этом месте растаможивают ввезённые продукты питания, строительные материалы, автомобили. Запад — спонсор террора против мирных жителей Донбасса», — написал Руденко.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 243 единицы боеприпасов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов, также применялись неуправляемые авиационные ракеты. Три мирных жителя погибли, 10 получили ранения.